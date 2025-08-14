En el mes de diciembre esperan tener en fase 3 el proyecto del hospital de Salento, Quindío

Armenia

Y es que mediante el mecanismo de obras por impuestos se busca la construcción del nuevo hospital para el municipio de Salento, sin embargo, se ha generado polémica alrededor del proceso entre la gobernación y las autoridades municipales.

El alcalde, Santiago Ángel Morales indicó que están de la mano con Autopistas del Café ante la contribución que desean realizar en la infraestructura del centro asistencial.

“Hoy definitivamente nosotros estamos sentados en la mesa con autopistas del café, que hoy definitivamente ellos quieren hacer una contribución por el mecanismo de obras por impuesto en la infraestructura, en la infraestructura de nuestro municipio. Hoy esto no quiere decir que nuestro hospital va a cambiar de nivel, no, simplemente vamos a hacer una infraestructura nueva y el nivel del hospital va a seguir siendo el mismo“, indicó.

Explicó que los estudios y diseños están adjudicados por lo que se espera en el mes de diciembre tenerlos en fase 3 con el fin de que puedan migrar al mecanismo de obras por impuestos.

“Hoy esos estudios están adjudicados y hoy definitivamente los queremos tener en fase tres a diciembre para poderlos migrar al mecanismo de obras por impuestos que la convocatoria cierra en marzo del 2026″, afirmó.

Enfatizó que como municipio no están entorpeciendo el proceso de orden departamental ya que están dispuestos a recibir la inversión que favorecerá la salud de la localidad.

¿Qué dijo el gerente de Autopistas del Café?

En ese mismo sentido se pronunció el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega quien sostuvo que están muy comprometidos con el proyecto del hospital para el municipio de Salento.

“Nosotros estamos muy comprometidos con ese proyecto del hospital. Le hemos animado al alcalde, al gobernador y a la dirigencia del departamento del Quindío a que avancen con él”, manifestó.

Dijo que han animado al alcalde y al gobernador del departamento para que avancen en el proceso puesto que como Autopistas del Café no pueden intervenir hasta que esté aprobado en la agencia de renovación del territorio.

Confía en que se pueda lograr el trabajo articulado para dar el proyecto en fase 3 y logre ser financiado por el mecanismo de obras por impuestos.

“Nosotros no podemos avanzar sino hasta que eso esté aprobado en la agencia de renovación del territorio, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, pero yo tengo fe en que ese trabajo articulado entre ellos pueda dar como resultado un proyecto ya final en fase tres", puntualizó.

Fue enfático en decir que las obras por impuestos permiten que la plata de los contribuyentes de la región se quede en la región.