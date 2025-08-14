El silencio esconde secretos olvidados en “Espejos Rotos”

Se estrena en salas de cine alternativas desde el 14 de agosto la primera cinta de Daniel Cortés “Espejos Rotos”, un intimo y conmovedor relato de archivos cinematográficos sobre la actriz de cine mudo Emely Vargas, pero el silencio esconde secretos olvidados; sin embargo en todo silencio vibra sin pausa la presencia de lo no dicho.

Cortesía: película “Espejos Rotos” Ampliar

La sinopsis de “Espejos Rotos” dice: En toda historia, como en todo pasado, el silencio es el guardián de los secretos. Protege lo que no debe revelarse, ya sea por miedo o vergüenza. A veces, el silencio se arraiga hasta volverse costumbre, pero todo secreto palpita siempre como un fantasma: está presente incluso en su ausencia. Emely Vargas fue una diva olvidada del cine mudo colombiano, rodeada por la intriga de un pasado borrado. Hoy, su historia se asoma entre archivos dispersos y presencias borrosas, figuras difusas que siguen atadas a su nombre.