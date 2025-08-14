Diputados alertan por aumento de retenes ilegales en el Catatumbo / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo.

El diputado de la Asamblea de Norte de Santander, Juan Diego Ordóñez, encendió las alarmas por el incremento de retenes ilegales en el Catatumbo, una situación que, según denunció, se suma a la creciente violencia y al abandono estatal que padecen los habitantes de esta zona del país.

Ordóñez, del partido Centro Democrático, afirmó que desde la Asamblea se han elevado múltiples solicitudes al gobernador y al gobierno nacional para fortalecer la seguridad en toda la región, pero no han obtenido respuesta.

“El gobierno actual ha permitido que grupos al margen de la ley se desplacen desde otras regiones hacia el Catatumbo, donde los quiso reunir con fines económicos y sociales, y es la población la que sufre las consecuencias”, señaló.

El asambleísta sostuvo que existen dos salidas para enfrentar la crisis: avanzar en un proceso de paz real o fortalecer de manera efectiva las Fuerzas Militares para recuperar el territorio, pero recalcó que ninguna de estas opciones se ha puesto en marcha.

“La comunidad se siente desprotegida, abandonada y bajo el control de los grupos ilegales. Todos los días viven en zozobra y siguen perdiéndose vidas”, agregó.

Ordóñez alertó que los retenes ilegales hacen parte de la estrategia de los grupos armados para mantener el control territorial y advirtió que el problema no se limita al Catatumbo.

“En el área metropolitana de Cúcuta y otros municipios también hemos pedido a los alcaldes que fortalezcan la seguridad, porque las estructuras criminales están ganando terreno”, enfatizó.