Diputado del Huila denuncia amenazas de disidencias de las FARC y exige acciones contundentes

Neiva

El diputado del Huila denunció que desde hace meses él y otros líderes políticos fueron declarados objetivo militar por las disidencias de las FARC, debido a sus posturas políticas. Señaló que en el occidente del departamento estos grupos armados ejercen fuerte presencia, lo que ha incrementado la inseguridad. Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que deje de ser permisivo y ordene operativos de captura o neutralización de los cabecillas.

Alexis Diaz, diputado del Huila, afirmo que “información de inteligencia, en este segundo periodo la ofensiva de los grupos ilegales será más fuerte contra quienes se opongan a sus acciones. El diputado advirtió que municipios como Tello, Baraya, Algeciras, Gigante, Garzón, Suaza, Palermo, Santa María, Teruel, Yaguará e Íquira enfrentan creciente control territorial por parte de los insurgentes, lo que limita la presencia de autoridades y líderes comunales”.

El dirigente recordó que en el pasado llegó un grupo especial de la Fuerza Pública para combatir estas estructuras criminales, pero hasta el momento no se han obtenido resultados. Afirmó que la ciudadanía espera acciones concretas, pues la situación no solo afecta a un sector político, sino a todos los huilenses. Manifestó que la desarticulación de estos grupos debería ser prioridad para la seguridad del departamento.

Pese a las amenazas, el diputado aseguró que no dejará de recorrer los municipios para trabajar junto a las comunidades. Reconoció el riesgo, pero insistió en que es mayor el compromiso con la seguridad y el desarrollo de la región. Pidió al Gobierno Nacional poner los ojos en el Huila, ya que, según él, en los últimos tres años no se ha prestado la atención necesaria.