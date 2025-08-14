Corte deja en firme condena contra exfiscal Martínez Lugo por intentar cerrar caso a parapolíticos

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en un fallo de segunda instancia dejó en firme la condena contra el exfiscal, Fabio Augusto Martínez Lugo, quien aprovechó de su posición para intentar cerrar una investigación contra políticos que financiaron grupos paramilitares en la región de Sucre.

De acuerdo con los hechos, el 2015 el entonces fiscal pretendió cerrar la investigación por concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y financiamiento de grupos armados a los exgoberbadores de Sucre Edgar Enrique Martínez Romero, Jorge Carlos Barraza Frank, Salvador Arana Sus y contra el excongresista, Álvaro Alfonso García.

La decisión de fiscal fue duramente cuestionada por irregularidades en la notificación del cierre de la investigación pues habian suficientes pruebas para continuar con el proceso.

La apelación del exfiscal fue negada

La Sala de Casación Penal revisó la apelación de Martínez Lugo frente a un preacuerdo que había realizado con la Fiscalía en el que el Tribunal Superior de Bogotá le condenó a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción. Asimismo, se le negó la posibilidad de acceder a la casa por cárcel.

Se determinó que dicho preacuerdo fue debidamente trámitado y no se acordó acceder al beneficio de prisión domiciliaria.

“En ese orden de ideas, como no se advierte irregularidad alguna en que la primera instancia haya negado la prisión domiciliaria en este caso, debido a que la conducta por la que se profiere condena está enlistada en el inciso 2º de artículo 68A del Código Penal, la consecuencia es que se confirme la decisión apelada”, indicó la Sala.

La otra condena contra el corrupto exfiscal

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justa ratificó otra condena del Tribunal Superior de Bogotá contra el exfiscal, Fabio Augusto Martínez Lugo, por realizar interceptaciones ilegales.

Según el magistrado José Joaquín Burbano, el exfiscal deberá cumplir una condena de 4 años y 9 meses de prisión tras incurrir en chuzadas con falsa motivación.

Este caso se remonta al 2012 en un caso de desaparición forzada en el que en el ejercicio de sus funciones como fiscal y en el referido proceso, desplegó acciones y comportamientos que configuraron varias conductas punibles enfocadas a la interceptación ilegal.

Según la Fiscalía, el exfiscal intervino los números telefónicos celulares de Claudia Estela Bernal Galindo y Marta Cecilia Salazar Jiménez, sin contar con motivos fundados.

Por esta situación, Martínez Lugo fue encontrado culpable de los delitos de falsa ideológica en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.