Contraloría advierte riesgo de incumplimiento en entrega de máquinas de Bomberos en Bogotá

Colombia

El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, alertó de un riesgo fiscal ante un posible incumplimiento en la entrega de 7 máquinas extintoras de incendios, cuyo contrato vence este viernes 15 de agosto.

Los chasises de las máquinas extintoras aún no han llegado a Colombia para hacer el respectivo ensamblaje de los vehículos con sus componentes.

Mediante una carta enviada a la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao, la Contraloría expresó que esta situación es “un escenario de posible incumplimiento, con eventuales repercusiones en el patrimonio público y en la capacidad operativa del servicio de emergencias”.

Resulta que los chasises de los vehículos ya fueron fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, aún falta completar algunos trámites enviarlos y ensamblarlos en el país.

“Deberán ser trasladados desde Miami hasta Cartagena vía marítima y, posteriormente, ser trasladados por tierra a Bogotá, donde aún tendrían pendiente la realización del montaje y el respectivo ensamblaje final de las máquinas”, indicó el contralor.

Además, una vez en Colombia los chasis es y ensamblados en los vehículos, el Distrito deberá hacer una pruebas técnicas y capacitar al personal a cargo de su funcionamiento.

“Todo este proceso pendiente hace prácticamente imposible que el contratista cumpla con la entrega y puesta en operación en la fecha estipulada”, señaló el contralor.

Bomberos Bogotá hizo un pago anticipado por $6.643 millones, que representa el 49% del valor total del contrato. que está amparado por una póliza de cumplimiento (que garantiza la devolución de dicho anticipo) y precisa que el plazo para hacer efectiva dicha póliza vence el 15 de diciembre.

Desde la Contraloría de Bogotá consideran que este es un riesgo latente del contrato No. 588 de 2022, pero que se abstendrán de emitir cualquier tipo de recomendación u orientación operativa que pueda interpretarse como intromisión indebida en el ejercicio de la función pública.

Desde el concejo de Bogotá piden la suspensión de la directora de bomberos

El concejal Daniel Briceño cuestionó la labor de la directora Henao y pidió a la Personeria Distrital suspenderla de su cargo por este posible riesgo fiscal.

“Señores de la personería, yo sí les pido actuar ya en este caso. Estas máquinas debieron entregarse el 23 de marzo del año 2024, estamos a 14 de agosto del año 2025 y no hay ni máquinas hay un anticipo de 6 mil 500 millones de pesos totalmente en riesgo”, declaró en el Cabildo Briceño.

Añadió que el alcalde lo que ha hecho es respaldar a la directora que ente momento tiene en riesgo un millonario contrato.