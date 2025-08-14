Confirmadas fechas de la Caminata de la Solidaridad 2025: artistas que participarán y actividades

La Caminata de la Solidaridad tendrá una nueva edición en 2025 marcada por el aniversario número 50 de la Fundación Solidaridad por Colombia, la cual se ha encargado de ayudar a miles de ciudadanos por medio de programas de educación, nutrición e innovación social.

Esta nueva edición estará marcada por el homenaje que se le realizará a su fundadora, Nydia Quintero de Turbay, quien falleció el pasado 30 de junio a sus 93 años de edad. Además, se le rendirá un tributo al senador Miguel Uribe Turbay tras su reciente deceso por el atentado sufrido en un evento público al occidente de Bogotá.

En esta oportunidad, el evento tendrá dos actividades que se llevarán a cabo entre el 15 y el 17 de agosto en la capital del país. El primero de ellos es el Festival de la Solidaridad, marcado por un concierto en el Estadio El Campín. Mientras que el segundo es la Carrera de la Solidaridad, la cual contará con tres distancias diferentes.

¿En qué consiste el Festival de la Solidaridad?

El Festival de la Solidaridad se celebrará este sábado 16 de agosto en el Estadio El Campín. Este será un concierto gratuito que contará con la presencia de artistas como Pipe Bueno, Martina La Peligrosa, La 33, Pasabordo o Nico Hernández.

El evento será completamente gratuito, y para participar los asistentes deben hacer su inscripción en la página web de la Caminata de la Solidaridad para luego reclamar su boleta en las instalaciones de la entidad. Por otra parte, las puertas de ingreso a El Campín estarán abiertas desde las 12:00 del mediodía. Mientras que las presentaciones en vivo irán desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.

Recorrido de la Carrera de la Solidaridad

Al día siguiente, se celebrará la Carrera de la Solidaridad. Esta tendrá como punto de salida el Estadio El Campín en cualquiera de sus tres categorías: 3K Familiar, 5K Recreativo y 10K Competitivo. Cada una de ellas, tiene un precio específico para llevar a cabo la respectiva inscripción.

El ingreso para los corredores se dará a partir de las 7:00 de la mañana para llevar a cabo el calentamiento. Una hora después, saldrán aquellos que competirán en la categoría 3K. Luego de ello, partirán quienes estén en 10K, y 15 minutos después llegará el turno de los 5K. Por otra parte, el recorrido tomará las vías aledañas a El Campín, al igual que un tramo de la Calle 53. En el caso de los 10K, este regresará a la altura de la Carrera 68.

La inscripción para la Carrera de la Solidaridad también se puede realizar por la página web de la Caminata de la Solidaridad. Asimismo, los kits para competir se pueden reclamar los días 15 y 16 de agosto en el Estadio El Campín hasta las 7:00 de la noche.

Con este nuevo formato, la Caminata de la Solidaridad busca brindar un formato que acerque a todo el público por medio de una feria que incluya actividades familiares, experiencias interactivas y una variada muestra de productos.

A lo largo de su historia, este evento ha contado con la participación de celebridades como Cantinflas, Chespirito o Pelé. La única vez que no se pudo celebrar fue en 1989 a raíz del homicidio de Luis Carlos Galán.