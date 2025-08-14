Concejo optimista del período de sesiones extraordinarias

Cúcuta

Los concejales de la ciudad se mostraron optimistas del desarrollo de sesiones extraordinarias que iniciaron en esa corporación.

Los dirigentes políticos dijeron que están a la expectativa de conocer los proyectos que presente el gobierno local durante estas dos semanas.

El concejal Álvaro Raad dijo a Caracol Radio que “el proyecto de acuerdo de estatuto tributario quedó en primer debate y creación de un fondo de solidaridad de distribución del ingreso que se necesita para recertificar al municipio para los subsidios de saneamiento básico”

Indicó que “la idea es que durante este periodo podamos avanzar en los segundos debates y así determinar que va a pasar con los mismos”.

Explicó que “se tienen proyectos de traslados presupuestales hacia el IMRD, salud y secretaria de gobierno del municipio que esperamos puedan ser analizados durante este período”.

“Yo creo que en este momento el mayor interés esta concentrado en avanzar en el estatuto tributario y poder definir la ruta financiera del municipio pero también mantener especial énfasis en los proyectos de inversión para la ciudad” dijo el dirigente político representante del Centro Democrático.