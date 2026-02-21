“En marzo tendremos el acta de inicio de las obras de Aeropuerto del Café”: Gobernador de Caldas

Manizales

Durante este espacio, realizado este viernes, 20 de febrero, el Gobierno Nacional ratificó la reactivación del proyecto, destacando su carácter técnico, transparente y blindado contra la corrupción.La Ministra fue enfática al señalar que el Gobierno Nacional le está cumpliendo al Eje Cafetero y en especial a Caldas, pagando una deuda histórica. Así mismo, desvirtuó de manera categórica las versiones sobre supuestos anticipos entregados al contratista. “No han existido anticipos. Solo se harán en 2027, cuando haya apropiación de los diseños. Para ese momento se habilitará un 15%”, mencionó la Ministra.

Como sustento de esto, la alta funcionaria compartió con los presentes y con la opinión pública el documento que certifica que los recursos están intactos y preservados en la Fiducia; que no se ha adelantado ningún monto.

Durante la jornada, el gerente del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, destacó la solidez del modelo contractual y el compromiso del ejecutor: “Agradezco al contratista que, aun sin recibir un solo peso, ya empezó en tareas importantes para la obra”.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, en compañía de varios de sus Secretarios de Despacho, participó de la jornada y afirmó que hoy el panorama es esperanzador. “Llevamos años esperando esto; pero hoy ya tenemos cierre financiero para esta primera fase y ahora estamos ad portas -entre lunes y martes- de adjudicar la interventoría. El compromiso de la Ministra y del gerente del Patrimonio Autónomo es que en marzo se estará firmando el acta de inicio de la obra”, apuntó.

El mandatario local destacó la presencia del contratista en terreno, donde empezarán a hacer actividades como el levantamiento topográfico y la planeación del movimiento de tierras.

Por su parte, delegados del consorcio contratista manifestaron su plena disposición y su enfoque en resultados. “Sin recibir ningún recurso estamos avanzando -desde ya y de forma proactiva- en la etapa de preconstrucción. Nuestro objetivo es disminuir los tiempos de 7 a 10 meses, lo que tendría un impacto en este tramo de la obra con una reducción cercana al 30%”.