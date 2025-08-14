Aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional fueron escuchados en Sala Plena: ¿Qué dijeron?

JUSTICIA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó en audiencia pública a los 14 juristas que aspiran a ocupar un puesto en la terna entre la que el Senado elegirá el próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes.

El presidente de la Corte, Octavio Tejeiro Duque, les formuló dos preguntas relacionadas con su perfil profesional y el aporte que le harían al tribunal Constitucional en caso de llegar a dicho cargo.

Los abogados que a propósito tienen una amplia trayectora en el sector público, académico y en la Rama Judicial, tuvieron 7 minutos para hablarle a la Sala Plena.

Juan Carlos Arias López

El jurista López, destacó su trayectoria en la Rama Judicial y aseguró que es necesario garantizar la protección desde la Corte Constitucional a las personas más vulnerables.

“Por eso, insistiré en que en el marco de las competencias de la Corte, se garanticen y respeten los derechos fundamentales, en particular de los sujetos de especial protección, y se continúe fomentando acciones afirmativas para que grupos históricamente discriminados o en desventaja logren una igualdad real y efectiva”, indicó en la audiencia.

Pedro Oriol Avella Franco

El abogado boyacense y magistrado del Tribunal de Bogotá, Pedro Oriol, afirmó que la diversidad ideológica no es una amenaza para la democracia, sino su mayor fortaleza.

“Este es el momento de reconocer que el derecho constitucional vive una transformación significativa que ofrece tanto desafíos como oportunidades para fortalecer nuestra democracia. La doctrina especializada ha indicado nuevas realidades que requieren dinamismo en el constitucionalismo contemporáneo”, indicó el boyacense.

María Patricia Balanta Medina

Por su parte, Balanta, aspirante a magistrada de la Corte Constitucional, manifestó en su presentación a la Corte Suprema que el juez constitucional debe juzgar controlando toda presión, omitiendo mensajes catastróficos.

“La labor de la Corte Constitucional no es ajena a la objetividad analítica que mantiene la distancia crítica necesaria para emprender con eticidad y con metodología rigurosa el examen imparcial de las diferentes interpretaciones, con serenidad conceptual, sin sospecha de prejuicios, con espíritu abierto y ambición creadora para fortalecer las narrativas amables y llevarlas al campo donde florecen la razón y los análisis jurídicos y sistémicos”, indicó la abogada.

Juan Jacobo Calderón Villegas

A su turno el actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Calderón Villegas, indicó que es necesario tener en cuenta diversas visiones para aplicar justicia con especial énfasis en la protección de los derechos fundamentales.

“Allí se actualiza, allí vive, allí se realiza la Constitución y la ley. Es importante no perder de vista esta verdad. Estoy convencido de que la participación en el Poder Judicial y la integración de un cuerpo colegiado como la Corte Constitucional es un llamado para aportar y no para romper, para escuchar y no para silenciar”, indicó el magistrado auxiliar.

Carlos Ernesto Camargo Asís

El exdefensor el Pueblo se dirigió a la Sala Plena y aseguró que es necesario que se creen diálogos jurídicos claros y seguros entre todas las Cortes.

“La Constitución no otorga supremacías, sino que distribuye funciones bajo el principio de colaboración armónica. En las últimas salas de selección de la Corte Constitucional, un número significativo de acciones de tutela contra decisiones judiciales de esta Honorable Corte han sido seleccionadas, lo cual refleja la necesidad de que entre las Cortes exista un diálogo”, indicó Camargo.

Gloria Patricia Lopera Mesa

La doctora Lopera habló de sus estudios indígenas y del ejercicio docente los últimos 15 años. Asimismo, resaltó su trabajo como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional.

“Aportaré a la Corte una visión de justicia constitucional respetuosa de la libertad y el pluralismo, comprometida con la justicia social y ambiental, la defensa de los derechos fundamentales, de la dignidad humana y de la paz”, indicó la magistrada.

Neila Fernanda Martínez Aldana

Entretanto la abogada Martínez recalcó que desde la Corte promoverá una justicia constitucional llena de experiencia en territorio que permita llegar de forma efectiva a las comunidades.

“Este enfoque permitirá que las discusiones internas eviten perpetuar decisiones que como estados de cosas inconstitucionales han perdurado en el tiempo, sin soluciones efectivas y en su lugar orienten las sentencias hacia transformaciones reales que fortalezcan el Estado de Derecho. Mi inspiración nace de la convicción de que el derecho alcanza su verdadera finalidad cuando transforma realidades, Corrige desigualdades y dignifica vidas", indicó la aspirante.

Andrés Mutis Vanegas

En la audiencia, el abogado javeriano indicó la importancia de que los integrantes de la Rama Judicial decidan con autonomía e independencia.

“Al mismo tiempo, deberá obrar con total ponderación y proporcionalidad para no interferir el legítimo ejercicio de las competencias de los otros órganos constituidos, entre ellos los demás integrantes de la rama judicial, quienes por mandato constitucional han de ejercer su delicada misión con plena autonomía e independencia, en particular los órganos de cierre especializados”, dijo el abogado Mutis.

Floralba Alejandrina Padrón Pardo

La jurista Floralba Padrón resaltó la importancia de contener el poder ejecutivo desde la Corte Constitucional. Asimismo, dijo en la audiencia ante la Corte Suprema que es necesario mantener la paridad de género en las altas cortes.

“Las amplias facultades del poder presidencial pueden conducir a concentrar el poder, si el Congreso no limita esos excesos, le corresponde a la Corte Constitucional ser el bastión del principio de la separación de poderes”, dijo Floralba Padrón, aspirante a ese alto tribunal.

Gonzalo Andrés Ramírez Cleves

Por su parte el profesor del externado, Gonzalo Ramírez indicó que su experiencia puede aportar en la Corte en la solución de casos complejos. Asimismo, indicó que se debe fortalecer los parámetros para la selección de tutelas.

“Creo que la Corte Constitucional debe ser muy cuidadosa en la revisión de fallos judiciales de este tipo, especialmente en las decisiones de altas cortes. Aunque esta problemática se solucionó parcialmente con la reforma del reglamento que implementó la Corte Constitucional con el Acuerdo 02 de 2015, que estableció que en dichos casos deben ser conocidos por la Sala Plena, estimo que se deben establecer criterios más estrictos en donde sólo sean seleccionadas las tutelas en casos excepcionales y en donde se compruebe que se produjo de manera ostensible una arbitrariedad”, indicó Ramírez Cleves.

Juan Pablo Suárez Orozco

Haciendo alusión a su tierra natal en La Guajira, el doctor Suárez explicó que su presencia en la Corte Constitucional podría ayudar a interpretar y tender puentes entre la Corte Suprema y la Constitucional.

“Del quehacer judicial proviene de ejercer éticamente esa función, pues citando al jurista Ángel Osorio, en el abogado la rectitud de conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente. La ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el quinto", indicó el doctor.

Jaime Humberto Tobar Ordóñez

El doctor Humberto recordó que la Corte es un pilar fundamental de la democracia y por eso es importante tomas decisiones con actitud ponderada y serena.

“Considero que la Corte Constitucional debe ser estricta y autorrestringida cuando se trata de revisar sentencias proferidas por el órgano límite de la respectiva jurisdicción ordinaria y administrativa, y sólo por las razones genuinamente excepcionales, cuando se afecten grandemente los derechos fundamentales, debe asumir esa revisión, en todo caso respetando las competencias propias del juez natural de la controversia”, dijo el jurista.

Isduar Javier Tovo Rodríguez

El abogado aseguró que el juez constitucional debe tener conocimiento y experiencia en la función judicial.

“La segunda de las competencias que quiero resaltar es la de asumir con convicción y entereza los principios que identifican a la función de juzgar, entre ellos los de independencia, autonomía, imparcialidad, transparencia e integridad”, indicó el aspirante a magistrado de la Corte Constitucional.

Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica

El abogado Troncoso resaltó que las altas cortes están llamadas a propiciar eventos de diálogo y acádemicos para aclarar el lenguaje y seguridad jurídica de las decisiones para la sociedad.

Asimismo, habló del reto que representa la acción de tutela.

“En el 2023 aproximadamente 841.000 y en el 2024 952.000. Es decir, que hay una tendencia creciente a la presentación de las acciones de tutela. ¿Qué representa eso? Una carga desproporcionada para la jurisdicción ordinaria, incluyendo la jurisdicción contenciosa administrativa", indicó.