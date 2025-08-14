Así se jugarán los cuartos de final del Kia Open Challenger Barranquilla

Continua en marcha el torneo de tenis más importante que se disputa en Barranquilla durante el año y que se sirve como preparación para el US Open que iniciará el próximo 18 de agosto. El torneo que reúne las modalidades de dobles e individuales entregará una bolsa total de 100.000 USD en premios y 75 puntos en el ranking ATP.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Cuáles son los partidos a seguir?

En la cancha central los encargados de abrir la jornada en la modalidad de individuales serán el argentino Juan Pablo Ficovich y el estadounidense Alfredo Pérez, quienes desde las 2:00 p.m. lucharán por obtener el primer cupo para disputar las semifinales del torneo.

Más información Otro técnico que sale del fútbol colombiano: Renunció a un equipo histórico en rueda de prensa

Después de este encuentro vendrá el turno del tolimense Johan Rodríguez que buscará imponerse ante el chileno Tomas Barrios Vera. Por último, el bogotano Nicolas Mejía tendrá su oportunidad ante el veterano australiano, Bernard Tomic.

LEA TAMBIÉN: Luis Sinisterra tendría acuerdo para llegar al fútbol brasileño: descartado para juego por Premier

Mientras tanto en la cancha #1 se disputará el encuentro entre el estadounidense Cannon Kingsley y el británico Arthur Fery desde las 2:00 p.m.

Entrada Gratis

El costo de la entrada para asistir y ver estos encuentros que se disputan en el parque de raquetas no tiene valor, pero deberán gestionarse a través la app Fanki, disponible tanto en dispositivos IOS como en Android.