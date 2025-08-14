A Ibagué están llegando camionados de habitantes de calle: Johana Aranda, alcaldesa

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que a la ciudad están llegando vehículos que traen personas en condición de calle generando un grave problema de seguridad para la capital del Tolima.

“Nos han llegado habitantes de calle de muchas ciudades capitales, llegan camionados de habitantes en condición de calle y hemos llamado la atención de nuestro J1 con quien hemos venido trabajando”, dijo alcaldesa de Ibagué.

La mandataria local presentó una estrategia por medio de la que se buscará generar el retorno de estas personas que en condición de calle han sido trasladadas a la ciudad.

Ibagué cerrará fronteras a los habitantes de calle

“Es una estrategia para que al habitante de calle pueda hacer un proceso de rehabilitación, pero debemos cerrar fronteras, no podemos permitir que Ibagué se llene de habitantes de calle de otras ciudades”, dijo Aranda.

A la vez la alcaldesa reconoció que los habitantes de calle generan inseguridad en los sectores donde pernotan, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a no incentivar la mendicidad.

“Ibagué es una ciudad donde los habitantes de calle se siente acogidos y por eso llegan de manera continua a la capital musical, así que es una gran estrategia que vamos a realizar con la Secretaría de Desarrollo Social”, puntualizó.

En Ibagué además se buscará retornar a los lugares de origen los habitantes de calle que no son de la ciudad y para los que son de la capital del Tolima se les apoyará en los procesos de rehabilitación.

Dato: el último censo indica que son más de 1.500 habitantes de calle los que tiene Ibagué de los que cerca de mil son foráneos.