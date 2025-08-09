“El futuro de Ucrania no se decide sin los ucranianos”: Emmanuel Macron, presidente de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron mantuvo una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quién el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”, en respuesta a la reunión que mantendrán el presidente de Estados Unidos y el líder de Rusia el próximo 15 de agosto en Alaska, sin la participación de Kiev.

“El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años. Los europeos también obligatoriamente son parte de la solución porque de ello depende su seguridad”, aseguró Macron en la red social X.

Por otra parte, el mandatario mantuvo contactos con los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer.

¿A qué se debe estas conversaciones?

Estas conversaciones se producen luego del anuncio por el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para avanzar sobre un acuerdo de paz sobre Ucrania.

Por otro lado, Zelenski se pronunció que no aceptará si tendría que hacer intercambios territoriales.