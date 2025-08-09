Internacional

“El futuro de Ucrania no se decide sin los ucranianos”: Emmanuel Macron, presidente de Francia

El mandatario francés conversó con su par ucraniano y abogó por un rol más activo de Europa en las negociaciones de paz que podrían surgir del encuentro Trump-Putin del próximo viernes.

PARIS (France), 26/03/2025.- French President Emmanuel Macron (L) welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) upon his arrival at the Elysee Palace in Paris, France, 26 March 2025. French President Emmanuel Macron will host a meeting on Peace and Security in Ukraine with European and International leaders on 27 March 2025 in Paris. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/YOAN VALAT

PARIS (France), 26/03/2025.- French President Emmanuel Macron (L) welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) upon his arrival at the Elysee Palace in Paris, France, 26 March 2025. French President Emmanuel Macron will host a meeting on Peace and Security in Ukraine with European and International leaders on 27 March 2025 in Paris. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT (EFE)

Deutsche Welle

Mariana Quintero

El presidente de Francia, Emmanuel Macron mantuvo una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quién el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”, en respuesta a la reunión que mantendrán el presidente de Estados Unidos y el líder de Rusia el próximo 15 de agosto en Alaska, sin la participación de Kiev.

“El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años. Los europeos también obligatoriamente son parte de la solución porque de ello depende su seguridad”, aseguró Macron en la red social X.

Por otra parte, el mandatario mantuvo contactos con los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer.

¿A qué se debe estas conversaciones?

Estas conversaciones se producen luego del anuncio por el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para avanzar sobre un acuerdo de paz sobre Ucrania.

Por otro lado, Zelenski se pronunció que no aceptará si tendría que hacer intercambios territoriales.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad