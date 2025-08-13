Vuelven a pintar grafiti contra el expresidente Álvaro Uribe en un puente de Cartagena

Cartagena

A pesar de que la Alcaldía de Cartagena ordenó borrar un mural con el mensaje “Uribe culpable” en el puente del barrio Las Gaviotas, sur de Cartagena, horas después desconocidos nuevamente pintaron un grafiti en la estructura, esta vez exhibiendo el número 381770 de la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La acción ignoró las advertencias del alcalde Dumek Turbay, quien hace pocas horas había manifestado que este tipo de mensajes generan confrontación y odio en una ciudad que busca promover un lenguaje de armonía y entendimiento.

“Haremos lo necesario para que no se pueda instalar un tipo de mensaje de estos, y estoy hablando hacia todos los actores políticos. Si se llegara a hacer, porque lo realizan en horas de la madrugada o en momentos donde no pueda haber el mismo control de la autoridad, pues haremos lo mismo”, señaló el mandatario distrital.

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría del Interior procederá a borrar en las próximas horas el nuevo grafiti pintado en el puente de Las Gaviotas.

Hasta el momento se desconoce quiénes serían los responsables de pintar este nuevo grafiti.