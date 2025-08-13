Velatón y eucaristía HOY en Bucaramanga en memoria a Miguel Uribe Turbay

Bucaramanga

Hoy miércoles 13 de agosto a las 6:30 p.m se realizará una eucaristía y una velatón en Bucaramanga, en memoria al excandidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció tras ser víctima de un atentado en Bogotá.

Edisson López, líder de la campaña de Miguel Uribe en Santander, menciona: “Extendemos la invitación para que todas las personas de Santander, nos acompañen, nos dejen su oración. Este es un mensaje de aliento, de unión para un país más justo, con más democracia y fuera los escenarios de violencia. Eso nos ha quitado una vida importante, la de Miguel Uribe que brindaba una nueva forma de hacer política.

El equipo de Miguel Uribe en Santander espera que este acto sea un momento para recordar a un hombre que fue ejemplo, líder y marcó la historia del país.

A su vez el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán a través de sus redes sociales envío un mensaje emotivo por el fallecimiento de Uribe Turbay: “Descansa en paz, Miguel. Hay luchas que trascienden la vida y la tuya es una de ellas. Como padre, hijo, esposo y figura política”.

El mandatario agregó que este acto deja una herida a Colombia que no podrá sanar jamás.