Una nueva subcomisión del Concejo de Bogotá atenderá problemática por el ruido en la ciudad

Bogotá D. C.

El Concejo Distrital de Bogotá anunció la instalación de una nueva subcomisión de Vigilancia y Control que atenderá la problemática por el aumento de reportes de exceso de ruido en la capital en lo corrido de este año.

Dicha subcomisión lleva el nombre de “El impacto del ruido en Bogotá: retos para la salud, la convivencia y el ambiente”. Esta iniciativa es liderada por la concejal del partido Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón Restrepo.

Reportes por exceso de ruido en Bogotá aumentan un 21,8% en 2025

Según los datos aportados por la concejal Calderón Restrepo, entre enero y junio de 2025, la Línea 123 recibió 169,306 reportes por ruido. En el mismo periodo, pero en 2024, se registraron 138,985 denuncias de este tipo, lo que representa un aumento del 21,8%.

Los sectores con más quejas recibidas por alto ruido son: Usaquén, Ciudad Bolívar y Engativá.

La cabildante del Nuevo Liberalismo señaló que “el ruido no es solo una molestia, es una amenaza para el bienestar colectivo y Bogotá no puede seguir tratándolo como un tema menor”.

El objetivo principal de esta subcomisión del Concejo es trabajar de forma articulada con las autoridades y la ciudadanía para “controlar el ruido urbano en zonas residenciales y comerciales, regular el perifoneo ilegal y actuar frente a establecimientos reincidentes”, como compartió la concejal Calderón Restrepo.

El grupo de trabajo está conformado por seis concejales más. Entre ellos, se destaca Daniel Briceño del Centro Democrático.

Finalmente, Calderón Restrepo indicó que: “Es una oportunidad para poner en el centro la salud pública, proteger el descanso de la ciudadanía y fortalecer la regulación. Bogotá necesita reglas claras, medición permanente y control efectivo sobre el ruido urbano”.