Un muerto y dos heridos en hechos sicariales en el área metropolitana

Cúcuta

Dos hechos sicariales se presentaron durante las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta, dejando como saldo a una persona muerta y dos heridas.

El primer hecho se reportó en el municipio de Villa del Rosario donde una pareja fue atacada a disparos mientras transitaba por la carrera 8 con calle 9 del barrio Gramalote.

Las dos víctimas fueron trasladadas de manera urgente al hospital Jorge Cristo Sahium para recibir la respectiva atención médica, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar los móviles de este hecho violento.

El segundo caso se presentó en el barrio Caño Limón de la ciudad de Cúcuta. Un hombre identificado como Miguel Alfredo Núñez fue asesinado a disparos en la calle 13a con avenida 22 de ese sector de la comuna 6, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que le dispararon en repetidas oportunidades.

Según la información preliminar se dirigía a la vivienda de un familiar cuando se registró el hecho violento.

Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver e iniciaron las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de este nuevo ataque sicarial.