Trabajadores del Hospital Federico Lleras Acosta exigen el pago del salario

Tolima

Sin el sueldo del mes de julio están los trabajadores del Hospital Federico Lleras Acosta por el no pago por parte de las EPS a este centro asistencial que es el principal del departamento, situación que podría poner en riesgo la atención en salud en la región. Adicional a esto, la difícil situación económica está afectando también la compra de los insumos.

Según Mery Luz Vargas, presidenta de Anthoc en el Tolima, tras una reunión que se realizó con las directivas del centro asistencial quedó claro que el pago depende de un giro que haga la Nueva EPS, lo que deja en vilo a los trabajadores, por ahora no se sabe cuándo les paguen.

“Se realizó una reunión con las directivas del hospital, se está esperando que llegue el giro de la Nueva EPS, eso puede tardar hasta 4 días, esperamos que llegue antes del viernes para que nos puedan pagar”, dijo Vargas.

La líder sindical sostuvo que en todo el país los hospitales públicos están viviendo de los recursos que gira la Nueva EPS que es la que en la actualidad tiene más afiliados, pero es al igual la que más adeuda recursos.

“Este mes nos pagarían el mes de julio y el retroactivo, no se pueden comprometer al pago del mes de agosto de manera puntual, ese salario podría llegar el 15 del siguiente mes. Qué es lo que está sucediendo, la Nueva EPS es la más grande, pero es la más deudora, este es el panorama en todo el país, además de las cuentas que se están presentando solo están pagando el 70%”, resaltó Mery Luz Vargas.

El martes 12 de agosto los trabajadores realizaron asamblea informativa, pero sin dejar de cumplir con la atención de los pacientes y usuarios resaltaron los líderes sindicales.

“La Nueva EPS es la que nos está sosteniendo a todas las empresas sociales del Estado, donde la lleguen a liquidar, tendrán que liquidar todos los hospitales, porque los hospitales no tienen un presupuesto, vivimos es de la venta de servicios”, resaltó Anthoc.

Finalmente, reveló que los problemas no solo son en el pago de sueldos, sino que también en la red pública y privada existen inconvenientes con el suministro de insumos, lo que atenta contra la salud de los usuarios.

Dato: la gerente del hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios, adelanta una gestión ante las entidades nacionales para que se agilice el giro de los recursos.