Sicario asesinó a hombre cuando jugaba en máquina tragamonedas en Turbaco: le dejaron un panfleto

Luego de un mes sin homicidios, nuevamente el accionar de los sicarios acabó con la vida de una persona en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar. Esta vez, la víctima fue un hombre de 27 años identificado como Lewis de Jesús Zambrano Vega, quien se encontraba jugando en una máquina tragamonedas.

La Policía Metropolitana de Cartagena que tiene jurisdicción en el municipio, confirmó que el crimen se perpetró dentro de un establecimiento de juegos de azar ubicado en el barrio San Pedro, cerca de un reconocido supermercado.

Según testigos, un sujeto desconocido ingresó al negocio, se le acercó a Lewis y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones, acabando con su vida de manera instantánea.

El homicida dejó al lado del cadáver un panfleto con el siguiente mensaje: “esto va para todos los colaboradores del Clan del Golfo. Atentamente, Nueva Generación”.

La Policía confirmó que el occiso tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.