Se destraba mesa técnica para revisar ajuste de la UPC: definen cronograma y metodología de trabajo

Este miércoles 13 de agosto, reinició la mesa técnica para revisar el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación del 2024, luego de que la sesión convocada el 30 de julio no pudiera realizarse por falta de quorum.

Durante la jornada, se avanzó en la definición del cronograma y la metodología de trabajo, sobre las que se acordó realizar dos sesiones semanales, los días jueves y viernes, con fechas programadas para el 21, 22, 28 y 29 de agosto, y el 4 de septiembre.

El espacio presidido por el Viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, tuvo como eje central la concertación de los temas que se abordarán en las distintas sesiones.

También se establecieron los mecanismos de votación, los criterios de quorum para el desarrollo de las mesas, y se eligió la comisión revisora encargada de validar y organizar las actas.

Asimismo, se consolidó el resumen de las conclusiones de las mesas técnicas previas, para tenerlas como base en el reinicio de la discusión.

Entre los principales puntos se abordará el rezago señalado por la Corte Constitucional en el valor de la UPC, la siniestralidad y las variaciones en las frecuencias de uso, y el impacto de las inclusiones de la vigencia inmediatamente anterior a la hora de calcular la UPC de la vigencia siguiente o, en su defecto, durante la vigencia en cuestión al momento de efectuar su reajuste.