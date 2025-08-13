Se conmemoró el natalicio de los cien años del periodista Guillermo Cano

En el marco de la conmemoración de los 100 años del periodista Guillermo Cano, en el Gimnasio Moderno se llevó a cabo una ceremonia que honró la vida y obra de Cano, con el fin de inspirar a las nuevas generaciones del periodismo.

Recordemos que, Guillermo Cano, fue asesinado por dos sicarios relacionados con el narcotráfico, el 17 de diciembre de 1986, cuando era director de El Espectador y realizaba constantes denuncias sobre la corrupción asociada a los carteles de droga y que, precisamente, casi dos años después, el 2 de septiembre de 1989, los carteles de Medellín, le pusieron una bomba al periódico.

Jorge Cardona, uno de los periodistas que más ha enaltecido el legado de Guillermo Cano, habló a los micrófonos de Caracol Radio:

“Guillermo Cano, puede ser, sin duda alguna, uno de los diez periodistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. No solamente por el hecho de haber sido mártir, sino el ejemplo de su vida y su obra consagrada del periodismo, pues es una cátedra viviente para las nuevas generaciones del país”. Detalló Cardona.

Durante el acto, Fidel Cano, quien es el actual director del Diario, dijo que, si Guillermo Cano estuviera vivo, le diría a la nueva generación que, el periodismo es una hermosa profesión para trabajar por la gente y por el país. Además, aseguró que para Guillermo, el periodismo siempre estuvo por encima de todo, así como el amor al país y la defensa de las ideas e hizo un llamado a los jóvenes que están conociendo el mundo del periodismo y aseguró que “Estar siempre tras bambalinas es lo importante porque ante todo, cumplimos una función social y lo importante es la función que transmitimos y que, nosotros no somos parte de la noticia”.

Entre tanto, Ana María Busquets, dijo que hacía un llamado a la paz. Sobre todo, en épocas de tanta discordia.

El acto de conmemoración tuvo como foco, encaminar a las nuevas generaciones a que hagan un buen periodismo y que siempre informen con la verdad.