Pacientes con VIH de Nueva EPS en Bogotá, serán atendidos a partir del 1 de septiembre en otra IPS

A través de un comunicado, Nueva EPS informó que terminó su contrato con la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad, que atiende a sus afiliados con diagnóstico de VIH, por lo que esta institución prestará servicios a 2.324 afiliados, hasta el día 31 de agosto.

En ese sentido, anunciaron que a partir del primero de septiembre, la IPS Aunarsalud estará a cargo de la atención de los usuarios con esta enfermedad.

Sobre esta situación hace algunos días, los pacientes enviaron un derecho de petición a Nueva EPS, solicitando mantener la atención con el prestador saliente, apelando al derecho de libre elección.

Dicha petición además fue enviada a la Superintendencia de Salud, Procuraduría, Contraloría y Personería de Bogotá.

“En tal sentido, Nueva EPS continuará garantizando el acceso a esta población a través de una nueva IPS que tendrá a cargo la atención integral cumpliendo con los principios de oportunidad, calidad y acceso a los servicios de salud”, manifestó la entidad.