Salud y bienestar

Pacientes con VIH de Nueva EPS en Bogotá, serán atendidos a partir del 1 de septiembre en otra IPS

Los más de 2.000 afiliados ahora recibirán atención en la IPS Aunarsalud

Pacientes con VIH de Nueva EPS en Bogotá, serán atendidos a partir del 1 de septiembre en otra IPS

Andrea Arenas

A través de un comunicado, Nueva EPS informó que terminó su contrato con la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad, que atiende a sus afiliados con diagnóstico de VIH, por lo que esta institución prestará servicios a 2.324 afiliados, hasta el día 31 de agosto.

En ese sentido, anunciaron que a partir del primero de septiembre, la IPS Aunarsalud estará a cargo de la atención de los usuarios con esta enfermedad.

Sobre esta situación hace algunos días, los pacientes enviaron un derecho de petición a Nueva EPS, solicitando mantener la atención con el prestador saliente, apelando al derecho de libre elección.

Dicha petición además fue enviada a la Superintendencia de Salud, Procuraduría, Contraloría y Personería de Bogotá.

“En tal sentido, Nueva EPS continuará garantizando el acceso a esta población a través de una nueva IPS que tendrá a cargo la atención integral cumpliendo con los principios de oportunidad, calidad y acceso a los servicios de salud”, manifestó la entidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad