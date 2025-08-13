Nueva Eps asegura que la demanda superó atención en Toledo

Cúcuta

La empresa del sector salud Nueva Eps mediante un comunicado público respondió a lo ocurrido en la zona rural del municipio de Toledo entre la comunidad y los indígenas UWA:

Nueva EPS rechaza la retención de funcionarios de la misión médica de la ESE Suroriental y de una promotora de la Entidad, durante el desarrollo de una jornada de salud en el resguardo de Segovia, corregimiento de Samoré.

De acuerdo con las evidencias se determinó que la situación se originó porque los medicamentos no fueron suficientes para la alta demanda de usuarios que asistieron a la jornada. En tal sentido, se buscó manejar la demanda que no fue posible atender pero la vía de hecho hizo imposible cualquier tipo de gestión.

De fondo esta situación no justifica la vulneración al derecho de libre movilidad del personal de salud que estaba desarrollando actividades misionales, propias de su gestión en la comunidad y los territorios.

Es importante resaltar que el equipo de funcionarios retenido por la comunidad indígena fue liberado en la noche de ayer (12 de agosto 2025), llegando al casco urbano en buen estado.

Finalmente, Nueva EPS reitera su compromiso de seguir trabajando para mejorar la cobertura y el acceso a los servicios de salud, siempre bajo el respeto y la protección al personal de la salud.