Imputan cargos a dos presuntos agresores de la perrita Karina

Dos de los hombres señalados de atacar con extrema crueldad a la perrita Karina en la vereda Las Babillas, zona rural de Montería, fueron imputados formalmente este martes por el delito de maltrato animal agravado.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía les atribuyó el acto cometido el pasado 18 de julio, cuando la canina de tan solo ocho meses fue víctima de agresiones que le causaron fracturas en la mandíbula, afectaciones neurológicas y secuelas permanentes.

Según el equipo legal de Alegato Juristas, que representa el caso, los señalados no aceptaron los cargos, lo que llevó a que el proceso avance a la etapa de acusación.

En esta nueva fase, se solicitará que se tengan en cuenta agravantes como la sevicia con la que se cometió el ataque, el hecho de haberse realizado en vía pública y las graves lesiones sufridas por el animal.

El caso ha generado rechazo social y ha sido seguido de cerca por autoridades locales, que también han manifestado su atención al proceso judicial por la muerte de la gatica Alana, en otro hecho reciente de maltrato animal.

Karina continúa en recuperación bajo supervisión veterinaria, a cargo del médico veterinario Marcos Galeano, coordinador del Centro de Protección y Bienestar Animal de Montería, ‘Huellas’.