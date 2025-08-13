Hackatón Reto Ciber Paz 2025 llega a Pasto

Pasto-Nariño

La capital de Nariño recibirá el sábado 16 de agosto un evento que busca promover la creación de soluciones digitales con impacto social.

Esta Hackatón hace parte del programa CiberPaz, del Ministerio TIC, que promueve el uso seguro, ético y responsable de la tecnología, para fortalecer las competencias ciudadanas y brindar herramientas para la defensa de los derechos digitales.

La jornada incluye además actividades artísticas y culturales, incluyendo la presentación de reconocidos grupos musicales. La cita será en el Parque Bolívar a partir de las 8:00 a.m hasta las 9 pm.

La Hackatón está abierta para mayores de 14 años, sin importar su nivel técnico. Los dos primeros lugares recibirán premios tecnológicos valorados entre $4.000.000 y $6.000.000 informó en Caracol Radio Óscar Alexander Ballén, director de Apropiación del Ministerio de las TIC.

El funcionario indicó que durante el evento, los equipos diseñarán propuestas innovadoras alineadas con los pilares de dicha estrategia: seguridad y confianza digital, diversidad e inclusión, tecnología para la productividad, derechos digitales, libertades tecnológicas y sostenibilidad ambiental. Además, contarán con mentorías especializadas, actividades colaborativas y espacios de formación tecnológica.

Estos encuentros de tecnología también llegarán a diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Norte de Santander, Cauca y Bolívar.

Los interesados en participar pueden ingresar a la página web de Ciber Paz en donde están publicados los detalles de la convocatoria y el formulario de inscripción.