Gobierno actualiza reglas para la adaptación de instalaciones de prestadores de servicios de salud( Thot )

El Ministerio de Salud emitió una resolución para actualizar el marco normativo, asociado a mejorar la adaptación para el diseño y construcción de edificaciones destinadas a prestar servicios de salud, frente a los posibles eventos relacionados a la variabilidad y cambio climático.

La norma establece a su vez, integrar tecnologías ecológicas que contribuyan a la mitigación ambiental y fortalecer aspectos operativos con el fin de atender las necesidades relacionadas con este tema.

Estas nuevas reglas podrán acogerse voluntariamente por parte de hospitales y clínicas cuya infraestructura ya exista, y para prestadores de servicios de salud, personas naturales o jurídicas, que al momento de entrar en vigencia la norma, estén adelantando un proyecto de construcción relacionado con servicios de salud.

Estas reglas se aplicarán considerando aspectos relacionados con la planeación territorial y la construcción, sin perjuicio a lo asociado con la accesibilidad, sismo resistencia, ambientales, de sostenibilidad o regulatorias del diseño y construcción de edificaciones.

Los edificios en los que se prestan servicios de salud que cuenten con licencia de construcción expedida por la autoridad competente o que hayan iniciado el proceso de expedición de dicha licencia, que hayan iniciado actividades de obra civil, o radicado para evaluación y emisión el concepto técnico de viabilidad, continuarán sujetos a las normas vigentes una vez entren a regir las normas que define la resolución en cuestión.

“Esta resolución deberá articularse y complementar la iniciativa internacional de Hospitales Resilientes Frente a Emergencias de Salud y Desastres (...) la cual incluye los programas Hospital Seguro, Hospital Verde, Hospital Inteligente, y los lineamientos sobre inclusión y flexibilidad”, indica la norma firmada por el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.