Exfiscal Viviane Morales renuncia a su intención de ser magistrada de la Corte Constitucional

JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia avanza con el proceso para elegir a una terna de destacados juristas entre los cuales el Senado seleccionará al próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Jóse Fernando Reyes.

Jose Fernando Reyes | Foto: Colprensa Ampliar

Le puede interesar Casa Militar envía pruebas a la Corte sobre viajes de Petro en el marco de la Reforma Pensional

No obstante, días antes de realizar la audiencia pública en la que se escuchará a los juristas finalistas, se conoció que una de las aspirantes renunció.

Se trata de la exfiscal Viviane Morales Hoyos, quien en una carta enviada al presidente del Tribunal Supremo, Octavio Tejeiro, agradeció la oportunidad pero declinó continuar en dicho proceso.

Morales fue representante a la Cámara, fiscal General siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Asimismo, sirvió como embajadora de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque.

En la actualidad no desempeña ningún cargo público y se aleja con su renuncia la aspiración para llegar al Tribunal Constitucional.

Viviane Morales. Foto: Colprensa. Ampliar

Los juristas que serán escuchados en audiencia pública

Juan Carlos Arias López. Pedro Oriol Avella Franco. María Patricia Balanta Medina. Juan Jacobo Calderón Villegas, actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Carlos Ernesto Camargo Assís, exdefensor del Pueblo. Gloria Patricia Lopera Mesa Neila Fernanda Martínez Aldana Andrés Mutis Vanegas Floralba Alejandrina Padrón Pardo, profesora Universidad del Externado. Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, profesor de la Universidad del Externado. Juan Pablo Suárez Orozco. Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Isduar Javier Tovo Rodríguez. Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.

A partir de las 8 de la mañana, la Sala Plena escuchará en audiencia pública a los 14 abogados que han avanzado en la convocatoria.