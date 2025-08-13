Política

“Es un secuestro”: Petro rechaza detención de contratistas colombianos en la isla Santa Rosa

El presidente asegura que ha sido una decisión ilegal por parte de las autoridades de Perú.

“Es un secuestro”: Petro rechaza detención de contratistas colombianos en la isla Santa Rosa

Colombia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la captura de un topógrafo y un inspector de obra colombianos que se encontraban tomando medidas para ampliar un muelle en la isla Santa Rosa, territorio en disputa entre Colombia y Perú.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Como señaló el presidente, aunque Perú afirma que esta isla es una extensión de un territorio de su soberanía, Colombia ha desconocido esta decisión que califican como unilateral e inconsulta. Por tal razón han pedido se convoque a la

Comisión Binacional creada para dirimir este tipo de diferencias entre ambos países.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad