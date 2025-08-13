“Es un secuestro”: Petro rechaza detención de contratistas colombianos en la isla Santa Rosa

Colombia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la captura de un topógrafo y un inspector de obra colombianos que se encontraban tomando medidas para ampliar un muelle en la isla Santa Rosa, territorio en disputa entre Colombia y Perú.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Como señaló el presidente, aunque Perú afirma que esta isla es una extensión de un territorio de su soberanía, Colombia ha desconocido esta decisión que califican como unilateral e inconsulta. Por tal razón han pedido se convoque a la

Comisión Binacional creada para dirimir este tipo de diferencias entre ambos países.