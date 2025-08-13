“El tiempo se agota para el Pacto Catatumbo”: diputado Pallares urge al DNP

Edgar Andrés Pallares Díaz secretario de gobierno del departamento( Foto Gobernación de Norte de Santander )

Catatumbo.

La ejecución del Pacto Catatumbo, el ambicioso plan de transformación territorial prometido por el presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo obstáculo.

La demora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en convocar el Consejo Directivo, instancia clave para coordinar los 150 proyectos y los 6 billones de pesos de inversión, tiene en alerta a líderes sociales y autoridades locales.

El diputado de Norte de Santander, Édgar Pallares, aseguró que la ausencia de reuniones representa un riesgo para la implementación de la estrategia y la estabilidad social en la región.

“Las comunidades han advertido la demora en el funcionamiento del máximo órgano directivo. Esto genera un retraso en las inversiones y preocupa la terminación del gobierno, porque no sabemos qué viene después. Hay suprema urgencia de que el gobierno nacional active este mecanismo para gerenciar las inversiones”, señaló.

Pallares agregó que, a tres años de gobierno, aún no se ven avances concretos, lo que aumenta la frustración de la población. “Ya se empiezan a generar ansiedades colectivas. Las comunidades esperan no solo paz, sino desarrollo integral, y este retraso afecta directamente la confianza en las instituciones”, afirmó.

Pallares subrayó que, aunque el gobierno actual no haya concretado todas las inversiones, la atención a la región debe continuar, independientemente de los cambios políticos, para asegurar que los proyectos estratégicos no se detengan y se logre la transformación que la zona necesita.