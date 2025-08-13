Ejército reporta 285 municipios libres de minas y operaciones activas en 20 departamentos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Edward Cardozo Osorio, comandante de la Brigada de Ingenieros y Desminado Humanitario del Ejército Nacional, presentó el balance de la labor realizada en la última década para liberar al país de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

El coronel Cardozo afirmó que la unidad, creada en 2016, trabaja actualmente en 20 departamentos, con operaciones en 40 municipios y 43 zonas asignadas.

“A la fecha hemos entregado 285 municipios libres de sospecha de minas a lo largo y ancho del territorio nacional”, afirmó.

Según el oficial, los departamentos con mayor riesgo y afectación por minas son Meta y Antioquia. En el municipio de San Rafael (Antioquia), por ejemplo, este año se han despejado 13.948 metros cuadrados y destruido 12 minas, “lo que significa 12 víctimas menos para el país”.

El comandante anunció que próximamente se entregarán municipios libres de minas en La Guajira y que se avanza en trabajos en Guainía, Nariño, Tolima, César y Norte de Santander, entre otros.

Explicó que el tiempo para limpiar un área depende en gran medida de la información aportada por la comunidad. Como ejemplo, mencionó el caso de Samaná (Caldas), donde el proceso tomó 13 años.

En cuanto a tecnología, el coronel afirmó que la brigada está utilizando detectores alemanes y estadounidenses, radares de penetración italianos y japoneses, y explora la implementación de drones con sensores de calor, negociaciones que se estarían dando en los próximos días.

Además, cuenta con cooperación internacional de Japón, la fundación estadounidense Howard Buffett y otros aliados técnicos.

Sobre la posibilidad de que zonas despejadas vuelvan a ser minadas, el coronel indicó que, por principios de imparcialidad y las restricciones del Tratado de Ottawa, no llevan estadísticas propias de zonas que han sido minadas nuevamente, y que su labor se basa en la información oficial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Finalmente, el coronel afirmó que la brigada, integrada por 2.500 hombres y mujeres, seguirá trabajando para que “Colombia sea un país libre de sospecha de minas” y para brindar seguridad a las comunidades que aún viven bajo esta amenaza.