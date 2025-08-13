Dos hombres fueron hallados muertos tras retenes ilegales en el Catatumbo

Catatumbo.

La presencia de retenes ilegales por parte de grupos armados volvió a alterar la tranquilidad en el Catatumbo. La tarde de ayer, guerrilleros instalaron dos puntos de control sobre la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Tibú, a la altura de la vereda Llano Grande, donde interceptaron vehículos de transporte público y de carga.

Testigos indicaron que los hombres armados inspeccionaban mercancías, abrían encomiendas buscando principalmente drones, municiones y estopines, además, revisaban teléfonos celulares.

“Tenían a todas las turbos que traen mercancías entre las palmeras y les bajaban las cajas. A las busetas les revisaban maletas y encomiendas. A nosotros solo nos preguntaron si traíamos armas”, relató un viajero.

Durante uno de los retenes, dos hombres fueron obligados a descender de una buseta intermunicipal. Este miércoles, dos cuerpos fueron hallados a un costado de la vía principal, uno en el sector de Llano Grande y otro en el kilómetro 15. Las autoridades investigan si se trata de las mismas personas que fueron bajadas del vehículo.

El hecho refleja el control armado que persiste en este corredor vial y el riesgo permanente para los conductores y pasajeros que transitan por la región.