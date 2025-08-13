Denuncian intento de duplicar la Red de Veeduría del Acuerdo de Paz en Catatumbo

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Catatumbo.

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente de Defensores de Derechos Humanos, alertó sobre la propuesta de crear un proceso paralelo de Red de Veeduría para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo, impulsado por una institución estatal.

Zafra explicó que esta iniciativa busca replicar una función que ya cumplen las organizaciones que integran la Red de Veeduría Ciudadana de Mujeres y Población Diversa del Catatumbo, un mecanismo social consolidado para vigilar el cumplimiento del Acuerdo.

“La propuesta estatal de establecer un proceso paralelo atenta gravemente contra la garantía y seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en un escenario fundamental de participación política, que está protegido en el segundo punto del Acuerdo final de paz”, señaló.

Ante esta situación, las organizaciones sociales decidieron abstenerse de participar o articularse con la regional de Norte de Santander hasta que se aclare la situación y se alcancen acuerdos que eviten la creación de duplicidades en la veeduría ciudadana.

“Exigimos respeto a los procesos sociales ya existentes y rechazamos cualquier intento de paralelismo que debilite la labor de quienes defienden los derechos humanos en la región”, concluyó Zafra.