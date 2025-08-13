Cúcuta avanza en los procesos de mejoramiento de vivienda

Cúcuta

Avanzan en los diferentes barrios de Cúcuta los procesos de postulación para mejoramiento de vivienda de la administración municipal.

En un trabajo articulado con los dirigentes comunales se han venido priorizando visitas en varias comunas para facilitar el acceso de las familias a estos procesos.

“Nosotros estamos siempre muy de la mano con los líderes sociales, con los presidentes de junta, son los primeros que hacemos partícipes del programa, mucha gente sabe que trabaja en horas que son de oficina, pero si la gente puede se acerca a los barrios, puede ir de manera directa con el equipo de trabajo de la secretaría, se le hace la revisión, estamos hablando algunas características que debe cumplir, por ejemplo que esté en riesgo bajo el suelo, mucha gente me pregunta pero de pronto es tan alto o en medio, esas personas digamos que no se puede y se revisa de pronto las demás condiciones para que la persona pueda tener una orientación adecuada” dijo David Alvarado, secretario de hábitat de Cúcuta.

Se espera de esta manera cumplir con el compromiso adquirido por la Alcaldía de llegar a mil mejoramientos de vivienda.

“En lo corrido de este año y medio del alcalde Jorge Acevedo, hemos terminado 220 mejoramientos de vivienda, estamos en ejecución y próxima asignación de más o menos 800 para que lleguemos a esa meta que en el plan de desarrollo quedó contemplado de mil mejoramientos de vivienda y se van a cumplir en esos cuatro años del alcalde Jorge Acevedo” puntualizó Alvarado.