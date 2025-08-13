Comunidad Uwa retiene misión médica en zona rural de Toledo

Cúcuta

Una reclamación en medio de una brigada de salud en la zona rural del municipio de Toledo, en los corregimientos de Gibraltar y Samoré terminó con la retención de la misión médica.

Las autoridades civiles denunciaron que el malestar se generó por el incumplimiento de la Nueva Eps de entregar los medicamentos que requería la población y que no fueron entregados.

En esa labor se encontraba un médico, una enfermera jefe, varios auxiliares de enfermería y funcionarios de la alcaldía de Toledo.

La situación se agudizó por esta situación y pobladores y etnía terminaron reteniendo al personal encargado de esa labor al sur del departamento hasta que no se cumpliera la respuesta de las autoridades sanitarias.

El hecho provocó reacciones de las autoridades locales y departamentales quienes demandaron el respeto a la misión médica.

En las últimas horas, trascendió que luego de un mediación y diálogo se produjo la libertad de los funcionarios que habían sido retenidos por esta situación.

