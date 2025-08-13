Comunidad indígena U’wa aclara lo sucedido con misión médica en Toledo

Cúcuta

Por medio de un comunicado a la opinión pública la comunidad indígena U’wa se pronunció frente a la situación que se presentó con una misión médica de la Nueva EPS en zona rural del municipio de Toledo.

“Lo que ocurrió fue la exigencia legítima, por parte de nuestro Cabildo, del cumplimiento en la entrega completa de medicamentos comprometidos para los pacientes atendidos el 12 de agosto de 2025. Dichos medicamentos no fueron entregados en su totalidad, lo que vulnera el derecho fundamental a la salud de nuestra comunidad, reconocido por el artículo 49 de la Constitución y protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” explicó la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa en el documento.

Además afirman que “los reclamos obedecen a una situación reiterada de abandono y deficiencia en la prestación del servicio de salud. Reiteramos que nuestras interacciones con el personal médico fueron en el marco del respeto y del diálogo pacífico, tal como establecen nuestros usos y costumbres ancestrales”.

Solicitan sea aclarado lo sucedido con el personal médico y aprovechan para hacer un llamado al Instituto Departamental de Salud para instalar una mesa de trabajo con la Asociación U’wa para garantizar el suministro oportuno de medicamentos.

Además piden el accionar de la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos fundamentales, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos para el control disciplinario y vigilancia sobre el respeto de los derechos étnicos, el Ministerio del Interior para garantizar que se respete la autonomía, usos y costumbres, y proteger la imagen del pueblo U’wa, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la proyección internacional y la prevención de afectaciones graves.