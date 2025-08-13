Cárcel a presunto asesino de sicóloga en Cartagena: el hecho ocurrió en una discoteca de El Bosque

Luego de avalar los elementos materiales probatorios entregados por la fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en la cárcel San Sebastián de Ternera a José David Payares Rodríguez, quien sería el presunto asesino de Seili Paola de Hoyos, durante hechos ocurridos en el interior de una discoteca del barrio El Bosque, en la madrugada del 8 de julio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para el togado, este sujeto que permanecía en libre y ya se había entregado ante el órgano acusador, constituye un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputan.

Por tal motivo deberá permanecer en el establecimiento carcelario de Cartagena, para que no haya ninguna manipulación a las investigaciones que se adelantan, por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.

El imputado mánager que trabajaba con exponentes de la música champeta, al parecer, fue captado por cámaras de seguridad ubicadas en el establecimiento, cuando habría accionado el arma de fuego con la que falleció la joven sicóloga de 28 años, y luego fue grabado huyendo del lugar sin mostrar ninguna intención de auxiliar a la víctima. Por estas presuntas conductas, irá a prisión.