Asocapitales rechaza el plan criminal contra el alcalde Federico Gutiérrez

Tras el presunto plan criminal para tentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechaza y expresa preocupación por su seguridad.

“Atentar contra un mandatario electo, es atentar contra la democracia. Exigimos protección inmediata y justicia”, aseguró la Asociación.

#POLÍTICA| Asocapitales (@Asocapitales) rechaza y expresa preocupación por plan criminal contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez).



“Atentar contra un mandatario electo es atentar contra la democracia. Exigimos protección inmediata y justicia”, aseguró.… pic.twitter.com/JyQj9TDWCw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2025

Asimismo, le solicitó al Gobierno y a las autoridades competentes que, “garanticen la seguridad del alcalde y lleven ante la justicia a los responsables”.

Centro Democrático rechaza amenazas contra el alcalde de Medellín

El partido Centro Democrático también rechazó a las amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y algunos concejales de la colectividad.

Según el partido, las autoridades les alertaron que grupos de las disidencias de las FARC tendrían un plan criminal para atentar contra sus vidas.

Finalmente, le exigen a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades, adoptar medidas para reforzar los esquemas de seguridad de los amenazados y prevenir cualquier acción que ponga en riesgo sus vidas.