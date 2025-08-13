Asocapitales rechaza el plan criminal contra el alcalde Federico Gutiérrez
Le solicitan al Gobierno Nacional que garanticen la seguridad del alcalde y lleven ante la justicia a los responsables.
Colombia
Tras el presunto plan criminal para tentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechaza y expresa preocupación por su seguridad.
“Atentar contra un mandatario electo, es atentar contra la democracia. Exigimos protección inmediata y justicia”, aseguró la Asociación.
Asimismo, le solicitó al Gobierno y a las autoridades competentes que, “garanticen la seguridad del alcalde y lleven ante la justicia a los responsables”.
Centro Democrático rechaza amenazas contra el alcalde de Medellín
El partido Centro Democrático también rechazó a las amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y algunos concejales de la colectividad.
Según el partido, las autoridades les alertaron que grupos de las disidencias de las FARC tendrían un plan criminal para atentar contra sus vidas.
Finalmente, le exigen a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades, adoptar medidas para reforzar los esquemas de seguridad de los amenazados y prevenir cualquier acción que ponga en riesgo sus vidas.