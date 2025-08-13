Ambulancia acuática se quedó varada en la Bahía de Cartagena cuando trasladaba a joven embarazada

Cartagena

Guardacostas de Cartagena lograron rescatar de manera oportuna a una ambulancia acuática que se quedó varada en plena Bahía de Cartagena cuando trasladaba a una mujer embarazada procedente del corregimiento insular de Bocachica.

Calixto Polo, líder comunitario de Caño del Oro, manifestó que la embarcación se detuvo porque se quedó sin combustible en pleno recorrido, frente al sector de Punta Arena en Tierrabomba.

Tras recibir el llamado oportuno, la estación de Guardacostas llegó al lugar en donde se encontraba la ambulancia acuática en la Bahía de Cartagena y logró remolcar la embarcación hacia el muelle de Manga. Posteriormente, la joven de 20 años embarazada fue trasladada a un centro asistencial sin problemas.

Calixto Polo aprovechó la oportunidad para pedirle a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias dotar de combustible a la ambulancia acuática que presta servicios para los corregimientos insulares ubicados en Tierrabomba, Barú e Islas del Rosario.