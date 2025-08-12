Un muerto y un herido dejó ataque sicarial en el suroccidente de Cartagena: así ocurrió

Cartagena

Sicarios aprovecharon que dos hombres se encontraban hablando en las afueras de un supermercado ubicado en el sector de los Cuatro Cruces del barrio La Consolata, suroccidente de Cartagena, para atentar contra sus vidas.

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la zona en mención y tras divisar a sus víctimas, el parrillero les disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

La peor parte la llevó Cristian David Martínez Martínez, de 29 años, quien falleció en el lugar de los hechos tras recibir varios balazos en su cuerpo. Otro hombre que lo acompañaba resultó con una herida, siendo remitido a un centro asistencial cercano, donde es atendido por los galenos.

Al occiso y al lesionado les registran anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.