Sujetos armados acabaron con la vida de un joven en el suroccidente de Cartagena

Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que un joven de 21 años identificado como Jonathan Mendívil Blanco fue asesinado por sicarios que lo atacaron con arma de fuego en el suroccidente de la ciudad.+

De acuerdo con testigos, el occiso se encontraba en vía pública del sector Manuela Vergara de Curi del barrio Nelson Mandela. Al parecer, dos sujetos desconocidos se le acercaron, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Las autoridades confirmaron que la víctima fatal tenía una anotación judicial por el delito de hurto (2024).

La inspección técnica fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional.