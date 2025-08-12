“Si no cumplo con la adjudicación, renuncio”: Gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé

Manizales

El gerente del Patinódromo Autónomo del Aeropuerto del Café, Fernando Merchán, aseguró que si en diciembre no ha comenzado la adjudicación del proyecto él renunciaría a esta gerencia. Explicó que en los próximos días se tendrá la disponibilidad presupuestal por parte del Gobierno para comenzar el proceso de licitación

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de este Patrimonio Autónomo ratificó lo que dijo en la Asamblea de Caldas, donde hizo una promesa relacionada con su renuncia al caro y entregó detalles de cómo avanza el proceso de planeación y ejecución de la obra.

Merchán explicó que el presupuesto asignado para esta primera fase llega a los 800 mil millones de pesos y en este momento están a la espera de la adjudicación final de los recursos prometidos por el Gobierno central

“El proyecto vale más de 800 000 mil millones de pesos y hoy son solo cerca de 200 000 millones los que hacen falta por trasladar de las cuentas líquidas del Tesoro Nacional al Patrimonio Autónomo de Aerocafé”, dijo Merchán.

Fernando Merchán, comentó que el presidente Petro ha pedido celeridad en la adjudicación y realización del proyecto.

“He asumido la responsabilidad por nuestros actos y yo creo que sería justo que si un resultado tan concreto como ese, no se da este año, pues que alguien asuma esa responsabilidad y diga me voy. Y eso es lo que dije si no cumplo con la adjudicación renuncio”, comentó el gerente

El actual Gobierno ha confirmado recursos por $270.000 millones, que aseguran el cierre financiero de esta fase. Estos fondos provienen de vigencias futuras y un Certificado de Disponibilidad Presupuestal. La inversión total prevista para la obra es de $828.400 millones, incluyendo recursos de la Nación , de la región y de la fiducia don hay por lo menos 500 mil millones de pesos de la adjudicación pasada que no se llevó a cabo