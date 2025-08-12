Shannon Murphy habla sobre la serie ‘Dying for Sex’: “Quise explorar cómo ama Molly Kochan”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Shannon Murphy, directora australiana de teatro, televisión y cine, conversó con La W a propósito de la nominación a los Premios Emmy 2025 de la producción ‘Dying for Sex’ en la categoría Mejor Serie Limitada o Antología.

Esta serie de FX, que consta de ocho capítulos, fue estrenada el 4 de abril y está inspirada en la historia real de Molly Kochan (interpretada por Michelle Williams). Esta mujer, tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama terminal con metástasis en los huesos, decide dejar a su esposo y embarcarse en una exploración sexual que nunca había vivido.

Para Murphy, su interés en esta historia fue impulsado por “explorar cómo ama Molly Kochan”, pues considera que las personas a veces viven “una vida de mentiras y mienten sobre lo que quieren hacer”.

“Tras ser diagnosticada con cáncer terminal, Molly encontró una manera distinta de explorar la vida, a un paso bastante rápido, a partir de las experiencias eróticas que antes no había tenido”, explicó la productora.

Sobre cuál fue la mayor dificultad al abordar este tipo de temas desde la perspectiva del humor, la productora afirmó: “Por supuesto fue un reto contar una tragedia en clave de comedia, pero siento que es donde la historia se siente más real porque así es como las personas viven sus vidas: en ese borde entre la tragedia y la comedia”.

Por eso, para Murphy, esa es la razón por la cual la historia se siente tan personal y la gente se puede sentir identificada.

Por otro lado, sobre el monólogo personal de la protagonista, Murphy lo consideró como una horma “muy estadounidense de contar una historia”, al decir absolutamente todo lo que se piensa.

“Michelle Williams es mucho más interna, entonces tuvo sentido para nosotros contar lo que Molly estaba experimentando a través no solo de la actuación, sino también al meterla en esos pensamientos para que la audiencia pudiera percibir todo eso”.

En total, la serie ha recibido nueve nominaciones a los Emmy 2025.

Escuche esta entrevista en La W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche W Radio en vivo: