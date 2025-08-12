Se levanta el paro de maestros en Ibagué: 70 mil estudiantes regresan a las aulas

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Ricardo Gutiérrez, presidente de la CUT en el Tolima, hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda y al secretario de Educación, Diego Guzmán, para que se cumplan los acuerdos pactos con el magisterio.

“Esta jornada fue convocada porque ha existido un incumplimiento al pago del retroactivo parte del salario de lo que viven los educadores. El compromiso era que pagaban el lunes, no se vio reflejado, pero como el paro es de 48 horas todos los educadores regresaran a las aulas este miércoles”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, el secretario de Educación de Ibagué confirmó que el giro de los recursos se hizo y se verá efectivo en las cuentas de los educadores en la jornada del martes 12 de agosto.

“Durante todo el fin de semana estuvimos trabajando con las secretaría involucradas, el lunes teníamos todo listo, pero hubo un problema con un ajuste, por lo que no se pudo hacer el giro”, dijo Guzmán.

El giro de los recursos a los más de 3.500 docentes se hizo en la mañana del martes por lo que se verá reflejado durante la jornada “Este miércoles vuelven las clase a los colegios, esperamos que se haga la recuperación del tiempo por parte de los maestros, así nos lo ha dicho el Ministerio de Educación”, puntualizó Diego Guzmán.