Recomendaciones para evitar accidentes con las líneas de energía al elevar cometas

Cúcuta

Llegada la temporada de vientos y la posibilidad de salir a elevar cometas, la empresa de energía de Norte de Santander CENS entrega recomendaciones para evitar emergencias por el uso de estos elementos recreativos.

Llaman a la comunidad a evitar el uso de las cometas cerca a las líneas de energía, y en caso de presentarse algún inconveniente, seguir el procedimiento correcto.

“Los riesgos van por cuenta de los materiales que se puedan usar en la construcción de la cometa y en el hilo por el cual se eleva, este hilo puede convertirse en un conductor eléctrico y puede acarrear que haya riesgos de electrocución hacia la persona que está elevando la cometa, entonces pueden haber afectaciones, accidentes y hasta en el peor de los casos la muerte” dijo a Caracol Radio Harold Muñoz, vocero de CENS.

La empresa cuenta con el equipo especializado para la atención de las diferentes situaciones que se puedan presentar y vienen haciendo la respectiva verificación en los espacios destinados para el vuelo de cometas.

“Desde la empresa se está haciendo monitoreo constante de estas zonas donde normalmente las personas elevan sus cometas y se hace el retiro respectivo, pero la idea es llegar antes o hacer un llamado a las personas para que evitemos elevarlas cerca a la red, porque aparte de cargar un accidente para ellas, puede también acarrear interrupciones en el servicio de energía para el resto de usuarios” puntualizó Muñoz.

El funcionario informó que por lo menos 100 cometas han sido retiradas de las líneas de energía en el área metropolitana de Cúcuta.