Rama judicial realizará plantón para reclamar libertad de funcionarios secuestrados

Cúcuta

Los trabajadores de la rama judicial en el país realizaran hoy un plantón para reclamar la libertad de los trabajadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI que están secuestrados.

Desde Asonal en Norte de Santander, la organización sindical que representa al sector han demandando la libertad de quienes hoy están es cautiverio desde hace varios meses.

Sandra Paredes presidente de ese sindicato dijo a Caracol Radio que “esta es una actividad que se va a realizar en el país, pero queremos reiterar que nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto, ejercemos justicia y trabajamos por los derechos de todos los ciudadanos”.

“Nos duele que hoy nuestros compañeros estén atravesando esta situación tan difícil, sus seres queridos los están esperando. Se entregaron dos pruebas de superviviencia a la familia, pero queremos la libertad de ellos y de todos los colombianos que sufren este flagelo” dijo funcionaria.

La actividad se cumplirá en el Palacio de Justicia de Cúcuta a las nueve de la mañana.