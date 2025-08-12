¿Qué ha pasado en Nariño luego de tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro?

Pasto - Nariño

Se cumplieron tres años desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, en Nariño, sectores empresariales, políticos y de gobierno coinciden en que ha sido un periodo con avances puntuales, pero también con grandes retos por resolver, especialmente en materia de reactivación económica, consolidación de la paz territorial e inversión en infraestructura.

¿Qué dicen los gremios?

La presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño y gerente de Camacol en el departamento, Alejandra Lozano, advirtió que el sector privado vive con “tremenda preocupación” estos tres años de gobierno.

“Vemos unas cifras que realmente no reflejan lo que esperaba la gente del gobierno Petro en diferentes sectores. No hay un crecimiento real. La disminución del desempleo obedece más al aumento de cargos públicos que a la generación de empleo desde el sector privado”, señaló.

Lozano insistió en que, a pesar de las expectativas para este último año, el tiempo es reducido por factores como la Ley de Garantías. “Si en tres años el departamento no ha podido ver algo real en beneficio, en un año es muy difícil. Nos toca seguir trabajando para mantener los empleos formales, a pesar de que las reformas han sido un duro golpe para la formalidad y para los empresarios en Nariño”, aseguró en Caracol Radio.

Paz Territorial ¿logro o desafío?

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la implementación de la paz territorial, en el marco de la Ley de Paz Total y del Plan de Desarrollo Nacional “Colombia Potencia de Vida”.

Pese a esto, el secretario hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para que se avale la normatividad con el fin de blindar los avances de procesos como el del Frente Guerrillero Comuneros del Sur, que tiene presencia en más de 30 municipios.

“Si no se logran entender las necesidades del pueblo nariñense y del colombiano en aportar a la paz, no sabemos en qué acciones estará la parte legislativa. Este pacto implica inversión social, infraestructura y atención a las necesidades básicas donde el Estado no ha podido llegar”, Señaló el funcionario.

Infraestructura y grandes proyectos pendientes

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, afín a la línea política del presidente Petro, reclamó la pronta firma del Pacto por la Transformación Territorial para la Vida y la Paz, que permitiría destinar recursos a las zonas más afectadas por la violencia.

Escobar señaló que hay expectativa frente al proyecto de la APP Timbío–El Estanquillo, de 8 billones de pesos, así como programas de mantenimiento de vías rurales que generan más de 200 empleos, y obras de adoquinamiento en cada corregimiento.

“Cada corregimiento va a tener 2.5 kilómetros de vías adoquinadas. La apuesta de un nuevo corregimiento implicará sumarlo a estas inversiones. Además, el Programa de Alimentación Escolar ha beneficiado a niños y niñas de Pasto gracias a la gestión departamental”, aseguró.

No obstante se sigue reclamando por la firma del pacto que aseguraría recursos de vigencias futuras e inversiones clave para proyectos como la formalización minera, industrialización de procesos y fortalecimiento de vías para comunicar territorios aislados, factores que si no se atienden, podrían generar que la población en la que se ha trabajado el impacto de la paz territorial, se vea afectada de nuevo.

¿Qué viene para Nariño el último año de gobierno?

De acuerdo con las voces de distintos sectores de Nariño, el departamento enfrenta un último año de gestión presidencial con grandes desafíos:

En lo económico, revertir el estancamiento del sector privado y generar condiciones para el crecimiento empresarial.

En lo social, consolidar y blindar los acuerdos de paz territorial para garantizar su continuidad más allá del actual mandato.

En infraestructura, materializar proyectos estratégicos que permitan mejorar la conectividad y la calidad de vida en el departamento (Doble calzada Pasto – Catambuco)

Mientras los gremios insisten en que el tiempo restante es corto para lograr cambios profundos, desde el gobierno departamental se mantiene la expectativa de que los compromisos con Nariño puedan cumplirse antes del final del cuatrienio.