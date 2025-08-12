Procuraduría instala mesa de trabajo por aumento de abusos en Bogotá

Colombia.

El Ministerio Público instaló la mesa de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá y la Secretaría de Educación, para conocer las acciones adelantadas frente a los delitos sexual y también, saber cuáles son los casos identificados y las instituciones implicadas.

Es importante mencionar que, la Secretaría Distrital de Educación advirtió que, de las 6.997 denuncias por delitos sexual es en Bogotá, el 51.13% se presenta en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.5877 denuncias.

"Por tal razón, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, desde su función preventiva,solicitó a las autoridades información específica acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad“. Detalló el documento.

El órgano de control dijo que hará seguimiento a la problemática para incidir en medidas de prevención dirigidas a la protección de los derchos de los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, es importante recordar que, según un reciente informe del Concejo de Bogotá, en los primeros 6 meses del presente año, se registró la cifra más alta de violencia sexual en los últimos 5 años en los colegios. Siendo los colegios públicos los más afectados.