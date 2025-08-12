Justicia

Procuraduría instala mesa de trabajo por aumento de abusos en Bogotá

El 51.13% de los casos de delito sexual, se presenta en los colegios públicos y privados.

Karen Guerrero.

Colombia.

El Ministerio Público instaló la mesa de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá y la Secretaría de Educación, para conocer las acciones adelantadas frente a los delitos sexual y también, saber cuáles son los casos identificados y las instituciones implicadas.

Es importante mencionar que, la Secretaría Distrital de Educación advirtió que, de las 6.997 denuncias por delitos sexual es en Bogotá, el 51.13% se presenta en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.5877 denuncias.

"Por tal razón, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, desde su función preventiva,solicitó a las autoridades información específica acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad“. Detalló el documento.

El órgano de control dijo que hará seguimiento a la problemática para incidir en medidas de prevención dirigidas a la protección de los derchos de los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, es importante recordar que, según un reciente informe del Concejo de Bogotá, en los primeros 6 meses del presente año, se registró la cifra más alta de violencia sexual en los últimos 5 años en los colegios. Siendo los colegios públicos los más afectados.

