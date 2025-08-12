Policía de Tránsito adelantó campaña para prevenir siniestros viales en la vía Sincelejo – Calamar

Cartagena

En un esfuerzo por reducir los siniestros viales, la Policía de Tránsito desplegó en San Jacinto-Bolívar una intensa jornada preventiva en el kilómetro 87 de la vía Sincelejo - Calamar, beneficiando a motociclistas y acompañantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el lema #SIEMPRESEGUROS, los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte se enfocaron en reforzar el respeto a las señales viales y la crucial importancia del uso del casco (Resolución 23385 del 2020). Los participantes recibieron consejos prácticos sobre seguridad al volante, desde la revisión técnica de sus vehículos hasta la concientización sobre los peligros del alcohol al conducir (Ley 1696).

Además, se aprovechó la ocasión para promover la transparencia y la denuncia de actos de corrupción a través de la línea Anticorrupción 157.

“Es fundamental que todos los actores viales tomemos conciencia de la importancia de respetar las normas de tránsito. Este tipo de campañas nos ayudan a recordar que la seguridad es responsabilidad de todos”, afirmó Víctor Sánchez, conductor de motocicleta.

“Desde la seccional de Tránsito y Transporte, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad en las vías de la región. Continuaremos realizando este tipo de operativos para crear conciencia y prevenir siniestros”, declaró, el capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar.

La seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar continúa apostando por la prevención como pilar fundamental para unas vías más seguras.