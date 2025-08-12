Pistoleros asesinaron al taxista ‘Micky Vega’ en Cartagena: dos sicarios fueron capturados

Cartagena

Un taxista identificado como Adalberto Vega Mendoza, de 33 años, fue asesinado por dos sicarios en las últimas horas en el sector de Chambacú, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio confirmó que los dos sujetos desconocidos se movilizaban en una motocicleta y aprovecharon que ‘Micky Vega’, como era conocida la víctima, se encontraba dentro de su taxi en cercanías a Muebles Jamar para acabar con su vida.

Según testigos, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones al conductor. De inmediato, el taxista fue trasladado a la clínica Cartagena del Mar, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

La Policía confirmó la captura de dos sujetos naturales de Cartagena, de 23 y 24 años, señalados de ser los presuntos responsables del crimen.

En las afueras de la clínica Cartagena del Mar, un grupo numeroso de taxistas llegó con sus vehículos en señal de protesta por este crimen. ‘Micky Vega’ era conocido en el gremio de la champeta por su gusto en este ritmo musical y su relación cercana con artistas del Rey de Rocha.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola y la motocicleta utilizada en este hecho.