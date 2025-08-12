Cartagena

Pistoleros asesinaron al taxista ‘Micky Vega’ en Cartagena: dos sicarios fueron capturados

Los sujetos le dispararon en cercanías a Muebles Jamar del sector de Chambacú cuando conducía su vehículo

Micky Vega

Micky Vega

Cartagena

Un taxista identificado como Adalberto Vega Mendoza, de 33 años, fue asesinado por dos sicarios en las últimas horas en el sector de Chambacú, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio confirmó que los dos sujetos desconocidos se movilizaban en una motocicleta y aprovecharon que ‘Micky Vega’, como era conocida la víctima, se encontraba dentro de su taxi en cercanías a Muebles Jamar para acabar con su vida.

Según testigos, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones al conductor. De inmediato, el taxista fue trasladado a la clínica Cartagena del Mar, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

La Policía confirmó la captura de dos sujetos naturales de Cartagena, de 23 y 24 años, señalados de ser los presuntos responsables del crimen.

En las afueras de la clínica Cartagena del Mar, un grupo numeroso de taxistas llegó con sus vehículos en señal de protesta por este crimen. ‘Micky Vega’ era conocido en el gremio de la champeta por su gusto en este ritmo musical y su relación cercana con artistas del Rey de Rocha.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola y la motocicleta utilizada en este hecho.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad