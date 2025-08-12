Pescadores artesanales del Huila exigen cumplimiento de sentencias por afectaciones del Quimbo

Neiva

Los manifestantes, que superan el centenar, exigen que se cumpla lo pactado en la licencia ambiental y lo ordenado por la sentencia T-135 de 2013 y por un fallo del Consejo de Estado de noviembre pasado. Este último obliga a la ANLA a exigir a la multinacional la realización de un nuevo censo para indemnizar a los afectados. También solicitan que el Ministerio de Agricultura expida el decreto que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para aplicar de inmediato la reforma agraria a los damnificados.

Elbert Calderón Ninco, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Huila, informó que “desde el 26 de junio iniciaron acciones de protesta contra la multinacional encargada del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y sus contratistas. Según explicó, se acordó un plazo para establecer un diálogo que venció el 31 de julio sin respuesta alguna. Ante el incumplimiento, el pasado 1 de agosto los pescadores organizamos una manifestación que inició el sábado, bloqueando las entradas principales del proyecto en el sector Paso del Colegio, vía La Plata”.

La actividad pesquera ha cambiado drásticamente, pues ya no se encuentran especies nativas como el bocachico. Actualmente, la única captura posible es de tilapia negra, producto de repoblamientos artificiales que, según él, no garantizan la sostenibilidad de la pesca artesanal, del lecho del río Magdalena por la construcción de las represas de Betania y El Quimbo.

El líder gremial advirtió que, sin los repoblamientos exigidos por la licencia ambiental, la pesca artesanal desaparecerá aguas arriba de Betania. “En pocas palabras, la pesca artesanal está en vía de extinción”, subrayó. Los pescadores continuarán la manifestación hasta que se cumplan las garantías ofrecidas y se atiendan las demandas de quienes han visto su sustento y tradición afectados por el desarrollo hidroeléctrico.